A conferência de imprensa de apresentação de Samuel Umtiti no Lille ficou marcada por um momento insólito.



Enquanto o diretor desportivo da equipa do norte de França falava aos jornalistas um cão apareceu entre o dirigente e o defesa internacional gaulês para espanto dos presentes.



Umtiti, campeão do Mundo ao serviço da seleção francesa em 2018, rescindiu com o Barcelona e assinou por duas temporadas com a equipa treinada por Paulo Fonseca.



Veja o momento: