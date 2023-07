O futebolista francês Samuel Umtiti é reforço do Lille, clube treinado pelo português Paulo Fonseca. O acordo foi oficializado na manhã deste sábado e o defesa já foi apresentado.

Umtiti assinou pelo Lille até 2025, ficando assim ligado ao emblema do Norte de França por duas temporadas.

Campeão do mundo por França em 2018, Umtiti tinha rescindido com o Barcelona, clube com o qual tinha contrato até 2026 e que, em 2022/23, o tinha cedido aos italianos do Lecce.

Formado no Lyon, onde subiu a sénior e de onde saiu para o Barcelona em 2016, Umtiti conhece agora o seu quarto clube numa carreira que, além da conquista do Mundial 2018, tem duas ligas espanholas, três Taças do Rei, duas Supertaças de Espanha, uma Taça de França, uma Supertaça francesa e um Mundial sub-20.