Incrível o que aconteceu em França. Quando Saint-Étienne e Angers se preparavam para dar o pontapé de saída na 11.ª jornada da Ligue 1, uma «chuve pirotécnica» proveniente das bancadas obrigou à intervenção da polícia e atrasou o arranque do encontro.



As autoridades tomaram conta do relvado e os jogadores de ambas as equipas recolheram aos balneários. Enfim, mais uma episódio lamentável na Ligue 1.



Veja como tudo aconteceu:





Mais: