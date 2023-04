Após o empate com o Chelsea em Stamford Bridge, Darwin Nuñez dirigiu-se à zona dos adeptos do Liverpool e entregou a camisola de jogo a um pequeno adepto.

«Nuñez, gosto mais de ti do que do meu pai. Faço anos hoje. Podes dar-me a tua camisola?», lia-se numa cartolina que tinha e que chamou a atenção do ex-jogador do Benfica, que se mostrou sensibilizado.

O pai, que certamente gosta mais do filho do que de Darwin, recebeu das mão do avançado a camisola e entregou-a logo ao jovem, que ficou em lágrimas.