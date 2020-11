O sentido de humor de Alphonso Davies já é mais do que conhecido. Perde-se a conta à quantidade de partidas que publica, seja à namorada, seja aos companheiros de equipa.

E foram os colegas no Bayern Munique novamente as vítimas do jogador canadiano.

Davies decidiu fazer vídeo-chamadas para Alaba e para Lewandowski só para dizer… «desculpa, agora não posso falar. Posso ligar-te mais tarde?».

Isso mesmo. O resultado é uma risota pegada.