Raramente se pensa na Austrália como exemplo no que toca ao futebol. Mas do último fim de semana chega algo que talvez muitos adeptos agradeciam que acontecesse no futebol europeu.

Isto porque a transmissão da Fox da partida entre o Sydney e o Melbourne permitiu que os telespectadores escutassem a comunicação entre o árbitro e o VAR.

No vídeo abaixo ouve-se a conversa que levou à expulsão de Rhyan Grant, do Sydney.

O que lhe parece a ideia?