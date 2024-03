A primeira derrota do Inter Miami na MLS [liga norte-americana], com Lionel Messi a assistir na bancada, diante do Montreal, ficou marcada por um erro clamoroso do guarda-redes da equipa do craque argentino, acompanhada, logo de seguida, por um tremendo falhanço de baliza aberta.

Um lance duplamente caricato que começa num pontapé longo da equipa do Canadá a lançar Matías Cóccaro numa transição rápida. Drake Callender, guarda-redes do Inter Miami, saiu da área, na tentativa de antecipar-se ao adversário, mas, já sem poder usar as mãos, tentou chegar à bola de cabeça. Não chegou.

O guarda-redes ficou para trás e Cóccaro entrou na área, sozinho, com a baliza escancarada, mas não atirou de primeira e acabou por deitar tudo a perder.

Ao tentar ajeitar a bola, o jogador uruguaio permitiu a recuperação de dois defesas e do guarda-redes. Ainda andou a bailar na área, mas acabou por rematar contra um adversário e o lance perdeu-se.

Cóccaro ficou de boca aberta, nem queria acreditar no que tinha acabado desperdiçar, mas a sua equipa, como já dissemos, acabou por vencer por 3-2.

Veja as imagens: