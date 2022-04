Atenção, este é muito provavelmente um dos maiores falhanços que vai ver nos próximos tempos. Aconteceu no jogo entre o Oeste e o São Bento, da meia-final da Série A2 do Campeonato Paulista e teve como protagonista Tite.



Já nos dez minutos finais,quando o Oeste vencia por 1-0, resultado que lhe garantia a passagem à final do estadual, o jovem de 20 anos driblou o guarda-redes e com tudo para fazer golo... caiu!



Mas o pior (sim, houve pior) surgiu depois. O Oeste permitiu o empate ao São Bento nos descontos, foi a penáltis e perdeu a meia-final! Veja o falhanço incrível: