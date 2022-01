Bruno Lage recordou, antes da estreia na Taça de Inglaterra, frente ao Sheffield United (3-0), um antigo jogo do ZX Spectrum chamado FA Cup, a propósito das suas primeiras memórias sobre o histórico troféu inglês. O Wolverhampton pegou nas palavras do treinador português e simulou um novo jogo chamado «Bruno Ball» procurando imitar os gráficos dos emblemáticos computadores que marcaram a década de oitenta. O resultado é espetacular.

Com um apurado sentido de humor, os lobos recriaram o lance do segundo golo da vitória sobre o Sheffield United (3-0), em que a bola passa por João Moutinho, Rúben Neves, Daniel Podence e acaba com a finalização de Nélson Semedo. Tudo em ambiente ZX Spectrum, tanto ao nível dos gráficos, como na banda sonora.

Insira uma moeda e veja: