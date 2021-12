O clima aqueceu no banco da Juventus. Álvaro Morata foi substituído, para dar lugar a Moises Kean, pareceu não ter saído nada contente de campo e envolveu-se numa grande discussão com o treinador Massimiliano Allegri. O técnico até empurrou o jogador, ao que este respondeu com palavras que se tornaram óbvias para toda a gente, num jogo em que a Velha Senhora venceu o Génova por 2-0.