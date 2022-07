Uma brincadeira no final do treino colocou o modesto Afogados, clube da Série D do Brasileirão, nos radares das redes sociais, com um vídeo de um penálti a ultrapassar a marca dos 100 milhões de visualizações no Instagram poucas horas depois de ter sido publicado.

O Afogados, também conhecido pela Coruja do Sertão, já tinha alcançado notoriedade nas redes sociais, em 2020, quando eliminou o Atlético Mineiro da Taça do Brasil, mas nada comparado com os números agora alcançados com o vídeo de Felipe Eduardo a marcar uma grande penalidade com o pé esquerdo, depois de simular que ia atirar com o direito: o chamado penálti invertido.

Os números de visualizações são surpreendentes e até ultrapassam os números registados pelos últimos vídeos do Luva de Pedreiro, um fenómeno recente nas redes sociais brasileiras.

O vídeo em causa mostra Felipe Eduardo a marcar um penálti, no final do treino, de forma original. «Essa ideia eu comecei a tentar na várzea. Depois vim para o Afogados, a gente sempre tinha essa brincadeira nos penáltis e nessa resenha eu pedi para Ítalo [assessor de comunicação] filmar e publicar. O goleiro não gostou muito, mas foi legal a batida», contou o protagonista do vídeo citado pela Globo Esportes.

Ora veja o vídeo que se tornou viral: