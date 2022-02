Gustavo Nescau deve estar em casa a esta hora a ver este vídeo vezes sem conta. Como é que foi possível desperdiçar este golo? Quem esteve no Morumbi na quarta-feira à noite não queria acreditar, nem o próprio jogador que acabou por cair de joelhos e colocou tudo em causa.

Aconteceu no embate entre o São Paulo e o Santo André, no Estádio Morumbi, em jogo do Campeonato Paulista. Estavam decorridos 53 minutos, Dudu Vieira desenhou o lance sobre a direita, atraiu o guarda-redes para o primeiro poste e serviu Gustavo Nescau no coração da área. Era daqueles golos que só era preciso encostar com a bola a chegar «limpinha» à zona de finalização.

Os adeptos do Santo André levantaram-se das cadeiras, mas ficaram com o golo preso nas gargantas. Já no interior da pequena área, sem guarda-redes na baliza, o infeliz do Gustavo atirou por cima da barra. Inacreditável.

Para piorar a situação de Gustavo, o São Paulo acabou por vencer com um golo de Marquinhos já para lá dos noventa.

Veja e volte a ver como o Gustavo Nescau ainda deve estar a fazer.