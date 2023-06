O jogo entre o Santos e o Corinthians, da 11.ª jornada do Brasileirão foi dado como concluído aos 89 minutos.



Insatisfeitos com as prestações da equipa, os adeptos do Peixe arremessaram tochas e outros objetos para o relvado, o que motivou a interrupção da partida à entrada para os cinco minutos finais. O árbitro ainda retomou a partida antes de decidir terminá-la pouco depois.

Após o jogo ter sido dado como concluído, os adeptos permaneceram na Vila Belmiro e tentaram impedir a saída dos jogadores e staff técnico do relvado. A polícia militar fez um cordão para tentar proteger os jogadores, mas serviu de pouco: estes tiveram de correr para o balneário enquanto "choviam" objetos da bancada.



Refira-se que o Corinthians venceu o encontro por 2-0.