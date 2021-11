Se houvesse um prémio para o melhor adepto de futebol, o russo Sergey Voronov seria com certeza um sério candidato a vencê-lo.

Este adepto do KAMAZ Chelny percorreu mais de sete mil quilómetros sozinho e enfrentou temperaturas negativas para apoiar a sua equipa na longa deslocação ao campo do SKA-Khabarovsk. Sozinho nas bancadas, o solitário adepto esteve todo o tempo a apoiar a equipa, com cânticos, palmas e incentivos.

O KAMAZ acabou por perder por 1-0, mas no final, o treinador do Kamaz, Ildar Akhmetzyanov, não esqueceu o apoio incansável que Voronov proporcionou à equipa e manifestou palavras de agradecimento e «respeito» na conferência de imprensa no final do jogo.

Ora veja: