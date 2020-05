«Controlo de bola, tempo de reação, diversão». Sergio Ramos prepara os filhos para serem craques no futuro, aprimorando a técnica de Sergio Junior, de seis anos, e de Marco, de 4, com um treino exaustivo em casa.

Com recurso a um tapete com luzes que acendem e apagam, o central do Real Madrid testa as capacidades dos filhos, exigindo concentração e rapidez na reação, como pode ver no vídeo que o defesa publicou nas redes sociais.

Além do treino, a família Ramos acaba também por divertir-se.

Lewis Hamilton, seis vezes campeão do Mundo de Fórmula 1, ficou encantado com o vídeo publicado pelo internacional espanhol do Real Madrid.