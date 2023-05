És tu, Quaresma?



Não, mas podia ser. Luis Suárez marcou um golaço de fora da área de trivela a fazer lembrar o internacional português. O avançado uruguaio recebeu a bola de fora da área e de trivela (gesto técnico que era marca registada de Quaresma) colocou a bola no ângulo da baliza do Cruzeiro.



Refira-se que a equipa de Pepa empatou em Porto Alegre num jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil.



Veja o golaço de Suárez: