Há dias em que, por mais que se tente, a bola nunca vai entrar. Eli Elbaz, avançado israelita do FC Sektzia Ness Tziona, teve um desses dias na segunda-feira passada no jogo entre o Sektzia Nes Tziona e o Hapoel Petah Tikva, da segunda divisão israelita.

Em apenas cinco minutos, Eli Elbaz esteve por quatro vezes perto de fazer golo, mas acertou sempre no ferro, ora na trave, ora no poste. Vejas as imagens: