Um adepto da Lazio aproveitou o intervalo do jogo deste domingo entre a equipa romana e o Inter Milão para pedir a namorada, presente no estádio, em casamento.

Mas a forma como o fez foi, no mínimo, original. De acordo com a informação divulgada pela Lazio, o adepto viajou dos EUA de propósito para fazer o pedido, surpreendendo a namorada, com recurso… aos apanha-bolas.

Isso mesmo. Os apanha-bolas do jogo vestiram um colete com a mensagem: «Will you marry me?» [casas comigo?].

O melhor é mesmo ver como tudo aconteceu: