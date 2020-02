Os insultos a Moussa Marega, no Vitória de Guimarães-FC Porto, não foram o único episódio racista no mundo do futebol no fim de semana.

Na sexta-feira, na partida entre o Preussen Munster e o Wurzburguer Kickers, da terceira divisão alemã, o defesa da formação visitante Leroy Kwadwo também foi alvo de insultos racistas por de um apoiante da equipa da casa.

Indignado, Leroy dirigiu-se à bancada e o jogo foi interrompido, mas a situação não ficou por aqui: os próprios adeptos do Preussen Munster denunciaram o indivíduo e este acabou escoltado pela polícia, enquanto o estádio cantava «fora, nazis!».