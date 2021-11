É sabido que as divisões secundárias do futebol estão recheadas de episódios insólitos.

E este chega-nos de Itália, mais concretamente da Serie D do calcio: um autogolo inacreditável num jogo entre os modestos Ghiviborgo e o Correggese no passado fim de semana.

Aos 35 minutos, um jogador do Correggese pontapeou a bola para o meio-campo contrário. O defesa que a recuperou atrasou-a para o guarda-redes e este tentou afastá-la, mas aplicou-lhe uma rosca na direção de um companheiro, que fez ainda pior e pontapeou a bola na direção da própria baliza.

Atenuantes? Talvez péssimo estado do relvado, que pode ter levado ao erro do guarda-redes; e o efeito traiçoeiro que a bola levaria quando o jogador do Ghiviborgo tentou rematá-la para longe.

Grea, de seu nome, acabou por redimir-se mais tarde do erro. Voltou a marcar naquela baliza, mas dessa vez propositadamente. Apesar disso, o momento desastroso foi mesmo crucial na partida, já que o Ghiviborgo acabou por perder por 2-1.

Inacreditável? Só até ver as imagens: