Longe vão os tempos de glória de James Rodríguez no FC Porto, no Mónaco e no Real Madrid, para onde o jogador colombiano se transferiu após um tremendo Mundial 2014 no qual foi o melhor marcador.

Hoje, o avançado colombiano joga no Al-Rayyan, do Qatar, e na quarta-feira voltou aos relvados após seis meses sem jogar devido a problemas físicos.

Assim que entrou no jogo, aos 69 minutos da partida em casa com o Al-Markhiya, James foi vaiado e após a partida, que terminou com uma derrota do Al-Rayyan por 2-1, voltou a escutar o descontentamento dos adeptos: «Hospital», gritaram alguns enquanto o jogador de 31 anos era escoltado à saída do estádio.

Os problemas físicos têm sido uma constante para James Rodríguez nos últimos tempos, mas nem isso tem merecido o benefício da dúvida por parte dos adeptos do Al-Rayyan, que aparentemente duvidam da veracidade dos problemas físicos do jogador, acusam-no de falta de compromisso e não têm gostado das constantes associações a outros clubes, a maioria europeus.