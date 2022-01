O guarda-redes Jaume Domènech decidiu inovar no duelo entre o Cartagena e o Valência, para os 16avos de final da Taça do Rei de Espanha.



Com o Valência em vantagem pela margem mínima, a equipa da casa dispôs de um castigo máximo e Alfredo Ortuño assumiu a cobrança. Nesse momento, Domènech decidiu ajoelhar-se e abrir os braços, para tentar incomodar o adversário.



O experiente avançado do Cartagena olhou para o guarda-redes contrário, escolheu e o lado e atirou colocado, sem qualquer hipótese de defesa.



A formação visitante acabou por vencer por 2-1, graças a um golo tardio de Cheryshev (90+3m), mas Jaume Domènech não guardará boas recordações de uma estratégia que saiu furada.



Ora veja: