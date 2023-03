Dificilmente podíamos imaginar que alguma vez o Ramsgate FC pudesse vir a ser notícia no Maisfutebol.

Desde logo porque, admitimos, nem sabíamos da existência deste clube da pequena cidade de Ramsgate, no sudeste de Inglaterra.

Mas aconteceu. E a culpa é de um tal de Kane Rowland.

É que depois de a equipa ter chegado ao minuto 91 a perder por 3-1, ainda conseguiu chegar ao empate, com um golo de Rowland aos 98m.

Mas até aqui, isso não seria suficiente para nos chamar a atenção (que nos desculpem todos os adeptos do Ramsgate!). Acontece, porém, que o golo que valeu o empate foi feito com um remate «escorpião».

Um gesto que candidata Rowland ao prémio Puskas. E aí já entra num território que nos é mais familiar. Até porque há jogadores do Sporting a candidatar golos prémio para melhor golo do ano todas as semanas.

Acha que o golo de Rowland pode competir com o de Nuno Santos, o de Pote e o de Fatawu?