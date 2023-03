Fatawu foi protagonista de um golaço pelos sub-23 do Gana na partida diante da Argélia.



A quatro minutos do final, o jogador do Sporting recebeu ainda antes do meio-campo e colocou a bola no fundo da baliza adversária. Quiçá, o avançado se tenha inspirado em Pedro Gonçalves, colega nos leões que fez um golaço em pleno Emirates contra o Arsenal.



O jogo terminou empatado a um golo com os argelinos a chegarem ao 1-1 nos descontos.



Mais do que ler, o melhor mesmo é ver o golaço de Fatawu: