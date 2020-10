Pretendido pelo Benfica, Robin Koch acabou por transferir-se do Friburgo para o Leeds United, equipa orientado por Marcelo Bielsa.

Em entrevista ao Sport1, o internacional alemão explicou a opção pelo emblema recém-promovido à Premier League. Bielsa, claro, teve dedo fundamental no processo.

«O Leeds enviou-me uma espécie de apresentação em PowerPoint, no qual pude ver exatamente como o treinador Marcelo Bielsa e os olheiros me analisaram e como encaixo no estilo de jogo da equipa», começou por dizer.

«Por exemplo, mostraram-me vídeos de momentos de jogo do Leeds que foram cortados paralelamente às minhas situações de jogo no Friburgo na época passada. Nunca tinha visto nada assim. Nunca tinha sido analisado com tanto detalhe e nem era jogador do clube. Isso impressionou-me muito e foi um fator chave na minha decisão», acrescentou.