O Caldas adiantou-se no marcador frente ao V. Setúbal, em jogo do Grupo B da Liga 3, com um golaço assinado por André Perre.

O médio de 32 anos passou a linha do meio-campo, deu três, quatro passos, puxou para a direita e disparou um balão que sobrevoou o guarda-redes sadino e entrou ao ângulo.

Um golo para ver e rever: