Não é todos os dias que um sócio com 99 anos de idade é homenageado em pleno relvado, mas ainda mais raro é o desfecho da iniciativa.

António, veterano associado do Forjães, de Esposende, foi chamado ao centro do campo no intervalo do jogo com o Limiano (que os forasteiros venceram por 3-0), a contar para o Campeonato de Portugal.

O adepto deslocou-se no seu pequeno veículo para receber uma camisola com o número 99 quando o sistema de rega foi ativado.

Resultado: o senhor António acabou por levar um «banho», mas o percalço não o fez esmorecer e o associado quase centenário acabou por receber o presente e sair do relvado sob aplausos.