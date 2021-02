O Ajax abriu os cordões à bolsa e contratou Sébastien Haller por 22,5 milhões de euros. No entanto, o clube holandês não vai poder utilizar a contratação mais cara da sua história na Liga Europa devido a um engano no processo de inscrição.



«Sim, é verdade que o Haller não faz parte da lista dos jogadores para a Liga Europa. Estamos a trabalhar com a Federação holandesa (KNVB) e com a UEFA para perceber o que aconteceu de errado», referiu um porta-voz do emblema de Amesterdão à ESPN.



Para já, o Ajax não assume o erro pelo que este poderá ter acontecido por culpa da federação local ou da própria UEFA.