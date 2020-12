Sébastien Haller teve um momento de grande inspiração no empate entre West Ham e Crystal Palace. Depois de Benteke ter adianto os «Eagles» na primeira parte, os «hammers» procuravam o empate e conseguiram-no com um golo do internacional pela Costa do Marfim.



Após um cruzamento de Coufal da direita, o avançado rematou de bicicleta ao ângulo da baliza de Guaita e deu o empate à equipa de David Moyes.



No outro encontro desta quarta-feira que teve início às 20h00, Fulham e Brighton empataram sem golos.



O golaço de Haller: