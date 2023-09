Javier Serrano vai falhar a receção do Sturm Graz ao Sporting por ter engolido... uma abelha.



O jornal Kleine Zeitung informa que num dos treinos de preparação para o jogo contra os leões, da primeira jornada do grupo D, o médio espanhol engoliu uma abelha e foi encaminhado para o hospital apesar de não ser alérgico. Esse foi um dos temas da conferência do técnico dos austríacos, Christian Ilzer, antes do encontro.



O jogador que pertence aos quadros do Atlético de Madrid merece assim um capítulo só para si nas histórias insólitas que impediram jogadores de jogarem. Há lesões e situações insólitas como pisar um frasco de after-shave, ser atingido por um carrinho de bebidas a meio de um voo ou ter um furúnculo por negligência no processo depilatório. Só os protagonistas não acharam piada.



O Sturm Graz-Sporting está agendado para as 20h00 desta quinta-feira. Pode seguir o jogo AO MINUTO, aqui.