O Sporting joga esta quinta-feira na Áustria, frente ao Sturm Graz, na 1.ª jornada do grupo D da Liga Europa.

Para o primeiro encontro europeu da época, depois de cinco jogos na Liga portuguesa, o treinador Ruben Amorim revelou, na conferência de imprensa de antevisão, três dos titulares: Antonio Adán, Sebastián Coates e Daniel Bragança.

Com a entrada de Bragança é, por isso, certa uma mudança face ao jogo com o Moreirense, mas perspetivam-se outras alterações na equipa leonina para tentar a primeira vitória de sempre do clube na visita a austríacos.

Veja, na galeria associada, o onze provável do Sporting e siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol, a partir das 20 horas.