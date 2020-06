Jogo à porta fechada? Não há problema para quem vive atrás do estádio do Famalicão.



Os residentes de um prédio nas traseiras de uma das bancadas juntaram-se nas varandas e assistiram ao jogo. Não é igual, mas é uma forma de verem e apoiarem a sua equipa.



Além disso, atrás da bancada coberta alguns adeptos juntaram-se nas varandas com bandeiras alusivas aos dois emblemas.



