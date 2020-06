Muitos adeptos marcaram presença na receção ao FC Porto, à chegada do autocarro da equipa em Famalicão, onde joga esta noite.

Já antes, durante a viagem entre o hotel e o estádio adeptos do FC Porto juntaram-se nas imediações do Estádio do Dragão para apoiar a comitiva azul e branca. Identificados com uma tarja dos Super Dragões, uma das claques oficiais do clube portista, alguns fãs colocaram-se de forma estratégica no Viaduto da Corujeira, na Avenida 25 de Abril, sobre a Via de Cintura Interna, para apanharem o autocarro da formação de Sérgio Conceição e demonstrarem o seu apoio.

«Dragões juntos», escreveu o FC Porto nas redes sociais.



Nas traseiras da bancada coberta do estádio do Famalicão, os residentes de um prédio fizeram questão de mostrar o apoio às suas equipas. Nas varandas vê-se bandeiras de FC Porto, mas também do Famalicão.

