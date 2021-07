À semelhança do ano passado, o Paços de Ferreira recorreu à sua mascote, o Castor, e deu asas à criatividade para divulgar o calendário da Liga 2021/22.



O emblema da Capital do Móvel apresentou o «Fama Show do Castor» em referência ao Famalicão, adversário da primeira jornada, brincou com o título do Sporting e fez uma ligeira provocação ao Benfica, lembrando o surto de covid-19 que assolou a equipa encarnada foram alguns dos tópicos abordados no vídeo.



Antes de ver o vídeo, deixamos um conselho: será difícil não rir.