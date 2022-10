A meia maratona de Alcudia, em La Alcudia, na província de Valência, Espanha, ficou marcada por um momento invulgar no mundo do atletismo, no domingo.

A proeza foi de Luis Agustín Escriche, atleta que chegou completamente isolado à meta e que, em vez de a cruzar no imediato… esperou em cima do objetivo para não estabelecer um novo recorde tão baixo.

Ao fim de 30 segundos junto à fita da meta, o corredor cruzou-a e tudo teve um motivo. Luis queria bater o recorde desta prova de 21 quilómetros – que vale um bónus extra de 150 euros – mas não queria baixá-lo demasiado para poder tentar batê-lo de novo no próximo ano e, assim, levar de novo o prémio monetário.

Luis fixou uma nova marca na meia maratona em 1h08m45s, tirando 35 segundos à anterior melhor marca, mas a opção do atleta motivou mesmo a estranheza do speaker, num momento cómico. «Cruza [a meta] homem, cruza! Não sabemos porque é que não cruza a meta, mas aí está», ouviu-se.

No rescaldo, em em declarações numa conta na rede social Instagram (el_trinkel) Luis deu as suas explicações, dizendo que esta prova fazia parte da preparação para a meia maratona de Valência, onde quer baixar de uma hora e cinco minutos e que não se arrepende de ter ficado cerca de meio minuto em cima da meta, sem cruzá-la.

«E até ficava mais tempo, porque ali havia um pouco de margem», explicou. «Eu ganho a vida a trabalhar, mas como investimos algum tempo todos os dias, se eu conseguir um extra em qualquer corrida, é bem-vindo», disse.