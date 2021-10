José Gomes não vive um regresso feliz ao Al Taawon.



A equipa orientada pelo técnico português empatou a duas bolas contra o Al Faisaly do compatriota Daniel Ramos e continua sem ganhar, ocupando o último lugar do campeonato saudita.



Após o encontro, José Gomes surgiu visivelmente irritado na zona de entrevistas rápidas e levantou mesmo a voz.



«Prometi dar o meu sangue, a minha vida e o meu tempo aos adeptos do Al Taawon. Vão ter de levar connosco! Vão ter de levar connosco até ao fim! Nós vamos dar a volta a isto contra tudo e contra todos», vociferou.



Ora veja: