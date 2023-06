Já o tinha sido no ano passado, está a voltar sê-lo este ano: Jack Grealish é o camisola amarela dos festejos do Manchester City pela conquista da primeira Liga dos Campeões da história do clube.

O internacional inglês deu show logo no estádio, como DJ de serviço, e ainda com o equipamento de jogo vestido, roupa que, aliás, manteve no corpo durante toda a noite.

A festa continuou depois, e parece ter sido boa. Pelo menos a avaliar pela forma como Grealish saiu do avião. Já com outra roupa vestida, sim, mas com alguma dificuldade para andar direito. A festa deve ter sido dura.

Ora veja: