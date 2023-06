Agora no papel de treinador, Abel Ferreira ainda não perdeu os dotes futebolísticos.

Este domingo, durante a visita do Palmeiras ao São Paulo, que terminou com vitória do Verdão por 2-0, o técnico português recebeu a bola junto à área técnica, deu um toque de calcanhar e deixou-a cair redondinha no pé direito.

Até porque, como diz o ditado, quem sabe não esquece.

Ora veja: