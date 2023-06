O Palmeiras, de Abel, venceu este domingo o clássico frente ao São Paulo, por 2-0, numa partida da décima jornada do Brasileirão.

A jogar fora de casa, o verdão adiantou-se cedo no marcador, com um golaço de Gabriel Menino, aos dez minutos. Na segunda parte, a 12 minutos dos 90, Endrick fez o 2-0 e fechou o resultado no duelo paulista.

Com este resultado, o Palmeiras segue no segundo lugar do campeonato brasileiro, a dois pontos do líder Botafogo, de Luís Castro. O São Paulo é oitavo classificado.