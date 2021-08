Durante a década de 90, Ian Wright foi o dos mais proeminentes jogadores do Arsenal, tendo marcado quase 200 golos em menos de 300 jogos pelos Gunners.

Hoje, o antigo internacional inglês trabalha como comentador de futebol em rádios e televisões e há dias melhores do que outros.

Este sábado foi memorável, mas não pelas melhores razões. Ian Wright continua a sofrer pelo Arsenal e foi no estúdio que viu a antiga equipa ser vergada a uma pesadíssima derrota frente ao Manchester City por 5-0.

No estúdio estava também Shaun Wright-Phillips, ex-internacional inglês que representou o Manchester City durante uma década. Em jeito de brincadeira ou ciente do impacto que o resultado teve no ânimo de Ian Wright - o pai - Wright-Phillips aproximou-se dele, deu-lhe um abraço e um beijo.

Um momento caricato em pleno estúdio da Premier League TV.