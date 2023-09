Marten de Roon não sabe, mas iria dar-se muito bem com jogadores como Ukra, ou Cândido Costa.

Isso é fácil de perceber pela forma humorada como o médio defensivo da Atalanta comunica, sobretudo nas redes sociais.

Já não é a primeira vez que dá provas disso. Nem a segunda. Ou sequer a terceira.

E nesta quinta-feira, o internacional neerlandês voltou a fazer das suas.

Ao minuto 62, De Roon deixou o relvado na vitória da Atalanta sobre o Raków, sem que a realização do jogo o conseguisse encontrar. E na última vez que tinha aparecido nas imagens, o jogador estava com um joelho no chão a queixar-se de dores na barriga.

Após o encontro, De Roon justificou-se… à sua maneira.

«Para as pessoas que se questionaram sobre o porquê de ter deixado o campo a correr, aqui fica o meu mapa de calor», escreveu na legenda de uma imagem na qual se percebe que o médio passa grande parte do tempo no centro do terreno, mas mais carregado ainda… na casa de banho.

Como se consegue parar um jogador com estas características? O Sporting vai ser colocado à prova na próxima jornada da Liga Europa, em Alvalade.