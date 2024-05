A estreia de Novak Djokovic no Masters 1000 de Roma ficou marcado por um episódio lamentável que não tem lugar no desporto. O sérvio bateu Corentin Moutet por 6-3 e 6-1 e quando estava a distribuir autógrafos à saída do court, foi atingido na cabeça por uma garrafa.



O número um mundial ficou de imediato agachado com as mãos agarradas à cabeça. Seguranças e staff da organização do torneio transalpino acercaram-se rapidamente de 'Nole' que saiu do court em visíveis dificuldades.



Veja como tudo aconteceu: