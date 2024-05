(em atualização)

Nuno Borges apurou-se pela primeira vez na carreira para a terceira ronda de um torneio da categoria Masters 1.000.

Na terra batida de Roma, o tenista português, 53.º do ranking mundial, eliminou o cazaque Alexander Bublik (17.º da hierarquia) em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-4.

O melhor tenista português da atualidade alcançou um break logo no terceiro jogo, Bublik devolveu-o de imediato, mas os vários erros não forçados - incluindo seis duplas faltas - fizeram o cazaque perder a compostura: partiu a raquete e atirou-a para as bancadas.

Sereno, o maiato, que entretanto avançara para 4-2, anulou dois pontos de break e fechou o primeiro set ao cabo de 40 minutos de encontro.

O segundo set começou com nova quebra de serviço de Nuno Borges, que depois falhou quatro pontos de break para ficar com dos breaks à maior e permitiu a recuperação de Bublik. Borges reequilibrou-se, avançou para 5-2, ainda permitiu uma quebra de serviço quando se preparava para fechar o encontro, mas não tremeu quando voltou a servir e fechou a partida com um novo 6-4 ao fim de uma hora e 21 minutos.