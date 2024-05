No dia em que o Manchester City se sagrou tetracampeão inglês, Pep Guardiola deixou os adeptos dos citizens com o coração na mão, ao colocar no ar a possibilidade de não renovar contrato, este que acaba no final da próxima temporada (2024/25).

«A realidade é que estou mais perto de sair do que ficar. São oito anos, serão nove. Neste momento, a sensação é que só quero ficar na próxima temporada», disse, em conferência de imprensa, em declarações à Sky Sports.

«Vamos conversar com o clube, temos tempo para fazê-lo na próxima temporada. Também temos de conversar com os jogadores, perceber se eles me vão seguir e continuar connosco. Agora vou ficar e durante a temporada vamos conversar», continuou.

Depois de vencer, em casa, o West Ham, por 3-1, conquistando mais um título pelo Manchester City, o técnico catalão questionou-se sobre uma possível perda de motivação para continuar no cargo.

«Neste momento, não sei exatamente qual é a motivação para continuar (a treinar o Man. City), porque é difícil encontrá-la quando está tudo feito. Mas conhecendo os jogadores do Manchester City, eu sei que vamos dizer: “por que não vencer hoje?”», concluiu.

De recordar que Pep Guardiola chegou ao Manchester City em 2016/17 e já conquistou um total de 17 títulos: seis Premier Leagues, duas Taças de Inglaterra, quatro Taças da Liga, duas Supertaças, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia e um Mundial de Clubes. No sábado tem a possibilidade de arrecadar o 18.º, na final da Taça de Inglaterra frente ao Manchester United.