O futebol praticado pelo Manchester City até pode não entusiasmar todos os adeptos, mas tem colhido frutos e deverá conduzir os «citizens» ao inédito tetracampeonato em Inglaterra. Questionado sobre se o público gostava do estilo de jogo da sua equipa, Pep Guardiola… soltou um palavrão: «F******.»

«Não sei o que é que as pessoas pensam, não vou bater às portas e perguntar. Não interessa como jogámos», disse o treinador catalão, depois de ter provocado uma gargalhada geral na conferência de imprensa.

Guardiola projetava o jogo de domingo, diante do West Ham, que poderá coroar o Manchester City como campeão inglês. No entender do técnico dos «citizens», a conquista da Premier League vai fazer com que o clube seja respeitado mundialmente.

«Acho que sim. No futebol mundial, com certeza», afirmou, tendo ainda antecipado um jogo difícil com os «hammers».

«Adoraríamos ter uma vantagem de 3-0, mas isso não vai acontecer. Estou pronto para um jogo muito, muito difícil. Quero colocar isso na cabeça dos jogadores. Nós e os nossos adeptos temos de estar prontos para apoiar desde o primeiro minuto», concluiu.