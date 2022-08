O futuro de Cristiano Ronaldo permanece em aberto. Por isso, o internacional português tem sido apontado a diversos clubes embora continue, para já, no Manchester United.



Desta feita, o capitão da seleção nacional foi associado como possível reforço do Marselha. Quem decidiu aderir aos pedidos nas redes sociais com a hastag #RonaldoOM e convidar o avançado a mudar-se para o emblema gaulês foi o ex-futebolista Djibril Cissé.



«Ronaldo, vem meu amigo. Eu tomo conta de ti», escreveu nas redes sociais.



Cissé jogou, recorde-se, no Marselha entre 2006 e 2008 e passou ainda por Auxerre, Liverpool, Lazio, QPR, Panathinaikos, entre outros.

@Cristiano come my friend

I will look after you #RonaldoOM

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 23, 2022