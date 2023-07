O Inter Miami oficializou, no último domingo, a contratação de Sergio Busquets. De pronto, a página oficial da MLS decidiu dar as boas-vindas ao internacional espanhol através de uma publicação nas redes sociais.



No entanto, o organismo da Liga norte-americana cometeu um erro incrível: confundiu o ex-Barcelona com Alvaro Arbeloa. A imagem fazia referência aos títulos conquistados por Busquets, mas a foto era a do ex-Liverpool e Real Madrid.



Rapidamente a publicação tornou-se viral nas redes sociais e acabou por ser corrigida.



Veja o erro: