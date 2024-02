Lionel Messi foi protagonista de um momento que gerou alguma polémica no duelo inaugural da MLS entre Inter Miami e Salt Lake City.



O internacional argentino não parou uma jogada quando um adversário estava caído no relvado com problemas físicos. Mais, o capitão da equipa da Florida picou-lhe a bola por cima e continuou a jogada de ataque como se nada fosse.



Refira-se que o Inter Miami venceu o Salt Lake City por 2-0.



Veja o lance: