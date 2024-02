O Inter Miami venceu o Salt Lake City por 2-0, no jogo inaugural da MLS.



Com Suárez, Messi, Busquets e Alba de início, o conjunto da Florida dominou a primeira parte e depois de desperdiçar várias oportunidades, inaugurou o marcador. O astro argentino lançou Robert Taylor que encheu o pé e viu o guarda-redes Zac MacMath deixar a bola fugir-lhe.



O Salt Lake City melhorou na segunda parte e ameaçou o empate. No entanto, foi o Inter Miami quem acabou por marcar numa jogada em que Messi envolveu Suárez e o uruguaio serviu Diego Gómez para o 2-0 final (83m).



Depois do segundo golo, Suárez, em estreia num jogo oficial pelo Inter Miami, e Messi estiveram muito perto de ampliar a vantagem, mas o marcador já não sofrer alteração.



Um bom arranque de campeonato para Messi e companhia. Veja os melhores momentos: