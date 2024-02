O Inter Miami, de Lionel Messi, empatou a zero com o Vissel Kobe, num jogo amigável, que foi realizado no Japão. A equipa nipónica levou a melhor depois no desempate por grandes penalidades por 4-3, mas o encontro ficou sobretudo marcado pela lesão arrepiante de Sergio Busquets.

O antigo médio do Barcelona foi titular no conjunto norte-americano, tal como Jordi Alba e Luis Suárez, enquanto Messi entrou aos 60 minutos da partida, e aos 20´, Busquets caiu lesionado no relvado.

O jogador, de 35 anos, sofreu uma entrada dura de Osako, que jogou a bola, mas acertou também no tornozelo esquerdo do espanhol, que acabou por dobrar completamente a perna.

O médio ficou de imediato com muitas dores e saiu de campo a coxear, mas pelo próprio pé. A extensão da lesão ainda não é conhecida. Certo é que o Inter Miami inicia a MLS daqui a duas semanas, no dia 22 de fevereiro, frente ao Real Salt Lake.